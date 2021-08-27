В Саратовской области за трое суток горели почти 700 гектаров леса

Фото регионального минприроды

Вчера, 26 августа, в Энгельсском лесничестве произошел пожар. Подробности сообщили в пресс-службе регионального министерства природы.

На тушение половины гектара в Ровенском районе отправляли шестерых человек и две машины лесопожарных формирований. Дополнительно пришлось звать ещё троих человек и пригнать одну единицу техники.

На данный момент специалисты выясняют причину пожара.

- За период с 23 по 26 августа системой ИСДМ-Рослесхоз зафиксировано 28 термоточек (места повышенной температуры) на площади 680 га, наибольшая их площадь зафиксирована в Питерском МР ( 2 термоточки общей площадью 411 га), в Ершовском МР – (1 термоточка площадью 11 га), в Энгельсском МР – (1 термоточка общей площадью 4 га), - говорится в сообщении минприроды.

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