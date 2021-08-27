Панков: Представители ДОМ.РФ уже завтра проводят оценку двух домов ЖСК Победа

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В правительстве области 27 августа прошло заседание межведомственной группы по решению проблем обманутых дольщиков и иных категорий граждан, нуждающихся в жилье. О том, что удалось достичь рассказал в своем телеграм–канале депутат Николай Панков.

Сегодня на комиссии по обманутым дольщикам рассматривали и ЖСК Победа. Как и говорили, по разработанному графику. Уже работают представители фонда. Завтра они уже проводят оценку достройки двух домов.

Конечно важно, что дольщики задают вопросы и благоустройства. Отдельное спасибо прокуратуре и правоохранительным органам. Они не дают нарушать закон тем, кто пытался наживаться на дольщиках. Возбуждение уголовные дела по виновным расследуют. Это тоже было отмечено.

Важно, как можно скорее начать достройку домов.

Не могу не отметить ещё один факт. Писной Леонид Александрович не будет препятствовать представителям Фонда. Это тоже важно. Даже предложил им свою выверку обследования. Фонд решил делать свою, - написал Панков.