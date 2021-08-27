В Саратовской области ночью в выходные похолодает до 7 градусов

Специалист Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Лариса Васильева рассказала о погоде в Саратовской области на предстоящие выходные.

Характер погоды в субботу и воскресенье будет антициклональным. Переменная облачность сохранится до понедельника. В субботу и первый день следующей недели обещают небольшие дожди. Ветер северо-восточный – 5-10 метров в секунду, порывы – до 14 м/с.

Ночью будет от 10 до 15 градусов тепла, в пониженных местах – до +7°С. Днём – от 22 до 27.

В Саратове ожидается от 12 до 14 ночью и от 22 до 26 – днем, без существенных осадков.

Температура воды в Волге на сегодняшнее утро составила 23,4 градуса.

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