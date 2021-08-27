Володин предложил властям Калининского района перестать ходить на шашлыки, а заняться работой

На встрече в Калининском районе к посетившему Калининск председателю ГД Вячеславу Володину обратились жители одного из сел по проблеме водообеспечения.

Володин напомнил региональным чиновникам, что необходимо защищать права граждан и искать решения по проблеме с водой в сельских поселениях. Аналогично тому, что 10% областного дорожного фонда будут направлены на ремонт сельских дорог.

- Проектно-сметная документация есть – село без воды. Варианта два: ненадлежащее исполнение полномочий главой, правительством области либо у вас есть возможность это все решить. Вот вы где должны себя проявлять. Понимаете? Защищайте права граждан, а не ходите по шашлычным, - заметил председатель ГД.

К нему также обратились жители района с проблемой газификации одного из сел, необходимости ремонта участка дороги на границе с Волгоградской областью и ремонта Дома культуры. Эти вопросы взял на контроль Андрей Воробьев.

- Я Андрею Викторовичу верю, он человек профессиональный. Если взял обязательства, понимает, что они должны быть выполнены. Все, о чем говорили, – все на контроль, Андрей Викторович. Вы все-таки человек-созидатель. Потому что разрушителей много. Созидателей мало. Берите список и делайте, – сказал Вячеслав Володин.