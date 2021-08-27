На Паралимпиаде в Токио саратовская теннисистка вышла в полуфинал

Саратовская теннисистка Маляк Алиева победила в борьба за выход в полуфинал соревнований в одиночном разряде по настольному теннису на летних Паралимпийских играх в Токио.

Спортсменка уверенно провела весь матч, взяв верх над австралийской теннисисткой Ребеккой Джулиан. Общий счет 3:0 в пользу Алиевой.

Полуфинальный матч по настольному теннису с участием воспитанницы детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Маляк Алиевой пройдет 28 августа в 8 утра по саратовскому времени.