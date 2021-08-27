Под Энгельсом установили карантин по африканской чуме свиней

В Энгельсском районе Саратовской области зарегистрирован очаг африканской чумы свиней. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

25 августа в личном подсобном хозяйстве неподалеку от села Первомайское после проведения ПЦР-теста был выявлен очаг заболевания.

Специалисты управления и областной ветслужбы занимаются ликвидацией инфекции: уничтожают трупы зараженных животных и обеззараживают территорию. Установлен карантин.

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