Под Энгельсом установили карантин по африканской чуме свиней

В Энгельсском районе Саратовской области зарегистрирован очаг африканской чумы свиней. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.
25 августа в личном подсобном хозяйстве неподалеку от села Первомайское после проведения ПЦР-теста был выявлен очаг заболевания.
Специалисты управления и областной ветслужбы занимаются ликвидацией инфекции: уничтожают трупы зараженных животных и обеззараживают территорию. Установлен карантин.
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