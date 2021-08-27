Мэрия Саратова продает два дома и Toyota Land Cruiser

Сегодня, 27 августа, прошло внеочередное заседание саратовской городской думы. Депутаты внесли изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на этот год.

В связи с невостребованностью город планирует продать нежилые дома на Чернышевского, 71 и пересечении Чернышевского и Большой Садовой, а также автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

В госсобственность собираются передать два дома в поселке Жасминный, один в поселке Дачный и здания Центра обслуживания судебных участков мировых судей. А Региональному навигационно-информационному центру планируют отдать технику для организации безопасности дорожного движения.

В конце заседания исполняющий обязанности председателя думы Анатолий Серебряков напомнил о необходимости не расслабляться в связи с тем, что до первого заседания новой думы, которую будут избирать 19 сентября, депутаты должны продолжать работу. Не исключено, что им придется собраться ещё раз.

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