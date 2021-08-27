В Саратовской области умерла от коронавируса 26-летняя беременная

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За минувшие сутки в Саратовской области погибла 26-летняя беременная. Ребенка спасли.

- Стремительное течение болезни, 11 дней в стационаре, из них девять - на ИВЛ. Провели экстренное родоразрешение, - рассказал первый замминистра зщдравоохранения региона Станислав Шувалов на брифинге 27 августа.

Он напомнил, что сейчас разрешено делать прививки от коронавируса беременным женщинам. Всего в регионе выявлено 1049 случаев коронавируса у женщин, наблюдающихся по гинекологическому профилю, в том у 845 беременных. На настоящий момент одна такая пациентка в тяжелом состоянии, 9 в средне-тяжелом.

Шувалов отметил, что на сегодняшний день остается неизменной цифра умерших, получивших первый укол вакцины.

- 14 человек скончались в Саратовской области, пока эта цифра осталась прежней, отметил Шувалов.

С начала пандемии 2198 человек умерло от иных патологий в Саратовской области.