От коронавируса в Саратовской области скончался еще 21 человек

За минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса погиб ещё 21 человек. Информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.
- Скончались двенадцать женщин и девять мужчин в возрасте от 26 до 84 лет, - уточнили в региональном минздраве.
Всего от COVID-19 в регионе погибли 2 246 человек.
Напомним, за прошедший день коронавирусом в регионе заразились 243 человека.
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