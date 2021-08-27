От коронавируса в Саратовской области скончался еще 21 человек

За минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса погиб ещё 21 человек. Информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- Скончались двенадцать женщин и девять мужчин в возрасте от 26 до 84 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Всего от COVID-19 в регионе погибли 2 246 человек.

Напомним, за прошедший день коронавирусом в регионе заразились 243 человека.

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