Проезд по Челюскинцев в Саратове закрывается до 8 сентября

С сегодняшнего дня, c 27 августа, будет закрыт для автомобильного движения участок улицы Челюскинцев в Саратове. Об этом информирует региональный филиал «Т Плюс».
Движение транспорта по улице Челюскинцев закрывается от улицы Вольская до дома № 140 по Челюскинцев. Оно прекращено на время проведения плановых ремонтных работ на тепловых сетях.
Срок завершения работ назначен на 8 сентября.
На месте ремонта будут выставлены предупреждающие знаки и ограждения.
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