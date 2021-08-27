Проезд по Челюскинцев в Саратове закрывается до 8 сентября

С сегодняшнего дня, c 27 августа, будет закрыт для автомобильного движения участок улицы Челюскинцев в Саратове. Об этом информирует региональный филиал «Т Плюс».

Движение транспорта по улице Челюскинцев закрывается от улицы Вольская до дома № 140 по Челюскинцев. Оно прекращено на время проведения плановых ремонтных работ на тепловых сетях.

Срок завершения работ назначен на 8 сентября.

На месте ремонта будут выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

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