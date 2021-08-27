Очередная авария на трубах КВС в Саратове: потоп на Саловской продолжается

Сегодня, 27 августа, в поселке Юбилейный в Саратове произошла очередная коммунальная авария. О начале ремонтных работ и, соответственно, перекрытии воды для жителей информирует ООО «КВС».

Ремонт труб идет по адресу Саловская, 6а. На время проведения работ прекращено холодное водоснабжение адресов: Усть-Курдюмская, 3, 3Б, 7а, 7Б, 7г, 7д; Саловская, 5а, 6, 8, 10, 12; Шевыревская, 2, 6; Державинская, 5; Братьев Никитиных, 4, 4а.

Завершить работы коммунальщики планируют к 20:00.

Напомним, это уже не первая авария на Саловской. Жителей Юбилейного поселка заливает, несмотря на регулярный ремонт труб.

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