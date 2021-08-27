Насмерть сбита велосипедистка под Энгельсом

Фото с места аварии

Сегодня утром, 27 августа, в Энгельсском районе Саратовской области была насмерть сбита женщина, ехавшая на велосипеде.

Авария произошла в 9:45 на 422 км автодороги «Самара- Пугачев- Энгельс- Волгоград». 55-летний водитель автомобиля Kia Rio сбил велосипедистку, данные женщины устанавливаются.

В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончался на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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