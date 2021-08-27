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Происшествия27 августа 2021 10:29

Двое жителей Саратовской области отравились грибами

Пострадали мужчина и женщина
Наталия Калинина
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Двое жителей Петровска отравились ядовитыми грибами, об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Саратовской области.

На текущий период по Саратовской области зарегистрировано двое пострадавших от отравления грибами: женщина 45 лет и мужчина 37 лет, оба жители Петровска.

Причиной отравления стали лесные грибы свинушки, засоленные без предварительного отваривания.

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