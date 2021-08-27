Двое жителей Саратовской области отравились грибами

Двое жителей Петровска отравились ядовитыми грибами, об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Саратовской области.
На текущий период по Саратовской области зарегистрировано двое пострадавших от отравления грибами: женщина 45 лет и мужчина 37 лет, оба жители Петровска.
Причиной отравления стали лесные грибы свинушки, засоленные без предварительного отваривания.
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