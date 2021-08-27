В Александрово-Гайском районе мужчина сбил лошадь и улетел в кювет

Госавтоинспекция

Вчера, 27 августа, в Александрово-Гайском районе Саратовской области произошло ДТП с участием лошади.

Авария зафиксирована в 4:00 на 160 километре а/д Урбах-село Ждановка - село Александров-Гай. 51-летний водитель Тойота Сamry врезался в лошадь, которая находилась на проезжей части, после чего автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП водитель Тойота Camry с травмами доставлен в медицинское учреждение.

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