Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 243 человека

За прошедший день в Саратовской области нашли 243 новых случая коронавируса. Всего на 27 августа в регионе заразились 79 856 человек.

Выписали с начала пандемии 74 030 пациентов, за сутки – 228.

В Саратове нашли 100 новых случаев, в Энгельсском районе – 33, а в Балаковском – 15.

Среди заболевших по восемь детей до шести лет и от семи до 14, 11 подростков 15-19-ти и 64 человека старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 88 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 шестеро саратовцев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.