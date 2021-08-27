Проблемный дом достроен в Саратове: 40 дольщиков получили квартиры

После обращения дольщиков в прокуратуру в Саратове был достроен проблемный дом.

По данным прокуратуры, строительная компания ЖСК «Изумруд» вела в Саратове строительство многоквартирного дома с привлечением средств 40 дольщиков, однако сроки сдачи объекта неоднократно срывались. В январе 2021 года дом был включен в Единый реестр проблемных объектов.

Прокуратура направила руководителю компании предостережение о недопустимости нарушений закона и внесла представление. Руководством ведомства неоднократно общались с участниками долевого строительства и выезжали на объект.

После вмешательства прокуратуры дом был достроен и введен в эксплуатацию. Права 40 дольщиков восстановлены.

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