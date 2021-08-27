В Саратове возобновили работу 89-го автобуса

В Саратове возобновляется работа маршрута общественного транспорта №89. Об этом пишет в своём Telegram-канале депутат Государственной думы Николай Панков.

Движение соединяющего поселок Зональный с Ленинским районом автобуса возобновится 31 августа. Панков пишет, что на работу 89-го поступало множество жалоб, а после перевозчик вовсе отказался от маршрута. Расписание, уточняет политик, будут обсуждать с саратовцами.

Панков напомнил, что в прошлом году для удобства горожан до микрорайона Цветочный продлили маршрут автобуса №72, а также сохранили 94-й.

- Отмечу, это лишь часть транспортных проблем, которые поднимают саратовцы. Особенно много вопросов по соблюдению расписания движения в Юбилейном и ряде других поселков Волжского района. Все их необходимо решать, - пишет депутат.

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