Сегодня, 27 августа, в Заводском районе Саратова встали два трамвайных маршрута.

Речь идет о трамваях №№5 и 8. Они встали возле остановки «улица Тульская».

Как пишут в сообществе «Трамваи и троллейбусы Саратова» в соцсети, вагоны прекратили движение в 9 утра. Причина остановки не уточняется.

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