В Саратовскую область прилетел немецкий Посол

Фото аэропорта «Гагарин»
В Саратов прилетел Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ. Фото из аэропорта выложили в Instagram «Гагарина».
Напомним, господин Геза Андреас фон Гайр планирует посетить выставку «Мастера России 4.0» на Театральной площади в Саратове и предприятие ООО «Хенкель Рус» в Энгельсе.
Также Посол посетит выставку «Немецкое Поволжье. Неоконченная фотолетопись» в Энгельсском краеведческом музее.
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