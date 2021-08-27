В Саратовскую область прилетел немецкий Посол

Фото аэропорта «Гагарин»

В Саратов прилетел Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ. Фото из аэропорта выложили в Instagram «Гагарина».

Напомним, господин Геза Андреас фон Гайр планирует посетить выставку «Мастера России 4.0» на Театральной площади в Саратове и предприятие ООО «Хенкель Рус» в Энгельсе.

Также Посол посетит выставку «Немецкое Поволжье. Неоконченная фотолетопись» в Энгельсском краеведческом музее.

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