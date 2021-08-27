В преддверии осени в Саратовскую область возвращается жара

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 27 августа.

В регионе облачность переменная. Во второй половине дня возможны небольшие дожди с грозами. Ветер веет с Северо-востока со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы – до 14 м/с. Термометры в течение дня покажут от 24 до 29 градусов тепла, в Левобережье местами до +34°С.

Ночью температура воздуха будет колебаться в промежутке от 13 до 18 градусов выше нуля, в пониженных местах – до +8°С.

В Саратове сейчас +13°С. К 10 утра обещают +20°С. Максимально воздух прогреется до +27°С. К ночи температура понизится до +15°С. Ветер северо-восточный – от 3 до 4 метров в секунду, редкие порывы – до 9 м/с. Малооблачно.

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