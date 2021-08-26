Названы родники в Саратове из которых не стоит пить

Кадр из известного мультфильма "Сестрица Аленушка и братец Иванушка"

В Саратове был проведен мониторинг качества воды родников. Результаты лабораторно-инструментальных исследований Роспотребнадзора показали, что вода из нескольких источников, не соответствует предъявляемым требованиям и запросто может отразиться на здоровье людей не в лучшую сторону. Об этом предупредили в управлении по охране окружающей среды и зеленых насаждений комитета по строительству и инженерной защите Саратова.

Опасны для употребления воды из следующих родников:

- родник на 6-м Динамовском проезде, д. 40А в Заводском районе. Здесь уровень качества воды не соответствует нормам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям;

-родник «Мочиновский», поселок Мочиновка в Заводском районе не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям;

- родник на ул. Шелковичной, в Фрунзенском районе также не соответствует по санитарно-химическим показателям;

- родник на 2-й Дачной, тот, что у оздоровительного лагеря «Лесная республика», в Ленинском районе несет опасность расстройств желудка – он не соответствует нормам по микробиологическим показателям. Напомним, несколько детей были госпитализированы с признакамии отравления именно в этом лагере

Роспотребнадзор вообще советует употреблять родниковую воду только после кипячения.