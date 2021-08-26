Пять городов Саратовской области получат деньги на реализацию проектов благоустройства

Один из проектов

Проекты благоустройства пяти городов Саратовской области победили во всероссийском конкурсе. На конкурс подавали концепции облагораживания малых городов и исторических поселений.

Во время подведения итогов в Нижнем Новгороде победителями объявили Аткарск, Ершов, Красный Кут, Ртищево и Хвалынск.

Так, Аткарск получит грант на проект «КЛАССная улица», который пойдет на обустройство центральной улицы Советская. В Ершове займутся проектом «Время для всех», в Красном Куте – «17 космических зорь».

В Ртищиве по проекту «Мы вместе» облагородят «Центральный» сквер, а в Хвалынске – по «Улице художника» благоустроят улицу Петрова-Водкина.

Ершов и Хвалынск стали победителями конкурса уже во второй раз.

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