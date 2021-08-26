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Общество26 августа 2021 19:50

В пресс-центре «КП-Саратов» расскажут о проекте «Старшее поколение»

Мероприятие начнется завтра в 11 утра
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Завтра, 27 августа, в 11 утра в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» состоится встреча с министром труда и социальной защиты Саратовской области Сергеем Егоровым.

Тема пресс-конференции: «Реализация на территории Саратовской области проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

«Старшее поколение» – одна из важнейших частей нацпроекта. Егоров расскажет, каких результатов удалось добиться на данный момент и что ещё предстоит сделать.

Посмотреть трансляцию можно будет тут.

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