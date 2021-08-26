Футболисты и руководство спортшколы оценили новую универсальную спортплощадку в Юбилейном

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Новая прекрасная база для тренировок и соревнований появилась в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) Юбилейный. Так считает Игорь Иванов, директор Спортивной школы олимпийского резерва №14 «Волга».

Директор спортшколы Игорь Иванов

Сегодня на новой недавно построенной площадке открытого типа возле ФОЕ «Юбилейный играли сразу три команды его школы. Открытую тренировку провели спортсмены из Фок «Солнечный», со стадиона «Волга» в Заводском районе и ФОК Юбилейный.

- Конечно это хорошая летняя база для мини-футбола, футбола. Здесь с апреля по октябрь можно играть. В залах летом душно, а на воздухе, все-таки легче, - заметил Иванов.

В школе «Волга» занимаются более тысячи детей, мальчиков и девочек разных возрастов, в секция футбола, минифутбола, гандбола.

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Необходимость строительства этого спорткомплекса открытого типа в Юбилейном депутат Госдумы Николай Панков обсуждал ранее с жителями района. Аналогичные спортивные объекты также построены в этом году в Вольске и Пугачеве.