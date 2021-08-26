Земли лесопарка «Тинь-зинь» в Энгельсе защитят также, как территорию у пруда Семхоз в Саратове

Чтобы защитить земли лесопарка «Тинь-зинь» в Энгельсе от возможных захватов территории под застройку, им могут присвоить статус особого охраняемого объекта муниципального значения. Как сообщил председатель правительства Саратовской области Романа Бусаргин, администрация района ведет работу в этом направлении.

На особо охраняемых территориях запрещена практически любая хозяйственная деятельность. Вблизи них возможно только возведение объектов, имеющих культурную, научную или рекреационную направленность.

На совещании у Бусаргина 26 августа представители общественных организаций и научной школы в сфере защиты экологии региона обсудили тему благоустройства территории площадью 21 га у пруда Семхоз в поселке Солнечный-2. Есть опасения, что ближайшие к парку участки могут застроить многоэтажками. Уже две территории здесь использует некое юридическое лицо, которое выкупило строения на земельных участках и на основании этого один уже оформила в собственность, второй – в аренде.

- Оба участка рядом с парком имеют вид разрешенного использования «рекреационная зона», поэтому никакой жилой застройки там быть не может. Позиции Правительства региона и администрации совпадают – изменять вид использования недопустимо. Направлю по данному факту запрос в Росимущество, чтобы понять, на каком основании земли, ранее находящиеся в федеральной собственности, были переданы этому юридическому лицу. Взял ситуацию под личный контроль, будем следить за соблюдением установленных правил и требований, - сообщил Бусаргин в своем телеграм-канале.