На догазификацию домов в Саратовской области может потребоваться около миллиарда рублей

Совещание по догазификации в Саратовской области

На сегодняшний день в Саратовской области потенциально попадает под программу догазификации 9 761 домовладение в 345 газифицированных населенных пунктах, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, в которых прописано 12 763 человека. В случае, если все собственники указанных домовладений выразят желание участвовать в программе догазификации, ориентировочные суммарные затраты на подведение газопровода до границ земельных участков могут составить более одного миллиарда рублей.

Об этом было заявлено 26 августа на очередном заседании регионального штаба по газификации Саратовской области. Речь на нем шла о предпринимаемых мерах по догазификации домовладений в газифицированных населённых пунктах.

Провел совещание заместитель председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики региона Андрей Архипов. Участие в мероприятии приняли представители Правительства области, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область», АО «Саратовгаз» Вячеслав Башунов. В режиме видеоконференцсвязи участие в заседании приняли руководители администраций районов и городских округов области.

По словам зампреда, в ходе проведенных опросов число собственников негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах, намеренных обратиться за подключением, составило 4791 граждан, что составляет 64% от общего числа опрошенных.

- Глав районов прошу представить информацию с указанием адресов по домовладениям, выразившим согласие подать заявки на догазификацию, в срок до 2 сентября 2021 года», - резюмировал Андрей Архипов.

Справка:

Догазификация — подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан.

Заявки принимаются во всех филиалах и участках газовых компаний. На сегодняшний день это 84 пункта по всей области. Кроме того, подать заявление на догазификацию можно онлайн на официальных сайтах «Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз», а также на портале Единого оператора газификации.