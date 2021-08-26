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Происшествия26 августа 2021 16:03

Предпринимательница из Саратова обманула государство с грантом на 900 тысяч

Женщину задержали сотрудники регионального УФСБ
Наталия Калинина
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Суд вынес приговор бизнес-леди из Саратова, которая обманула государство на 900 тысяч рублей.

Следствие установило, что до 2015 года женщина предоставляла заведомо ложные сведения о своей деятельности, чтобы получить из бюджета Саратова грант на развитие малого предпринимательства. Сумма составила 900 000 рублей.

Полученные обманом денежные средства злоумышленница потратила по своему усмотрению, в том числе на нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью. Женщину задержали сотрудники регионального УФСБ, о чем информирует пресс-служба ведомства.

Октябрьский районный суд Саратова приговорил ее к 2,5 годам условно. Казенные 900 000 рублей придется вернуть. Приговор вступил в законную силу.

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