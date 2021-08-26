3,77 миллионов бюллетеней напечатают для выборов в Госдуму Саратовской области

Сегодня, 26 августа, председатель избиркома Саратовской области Ирина Романова провела пресс-конференцию, посвященную предстоящим выборам. До начала голосования осталось 22 дня.

Для голосования будут напечатаны 3,77 миллиона бюллетеней, их тексты уже согласованы. 8 сентября бюллетени напечатают, а к 15 сентября их доставят в выборные комиссии. 776 тысяч 590 бюллетеней будет напечатано для работы с КОИБами, они будут немного отличаться.

В выборах в этом году участвуют 15 политических партий. В Саратовской области на выборы всех уровней были зарегистрированы 97,4 процента кандидатов, подававших заявления. Процент отказов в регистрации составляет менее 3 процентов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.