Встреча с саратовскими сиротами

Дети-сироты в Саратове впервые получили сертификаты на покупку жилья, многим пришлось ждать эти документы по пять лет. Об итогах встречи с гражданами, оставшимися без родителей, пишет Роман Бусаргин.

В министерстве строительства и ЖКХ прошла рабочая встреча с гражданами, оставшимися без попечения родителей. Им вручили сертификаты для приобретения жилья.

Роман Бусаргин

В этом году, при поддержке Вячеслава Володина, Саратовская область получила на жилье для этой категории граждан 1,7 миллиарда рублей. На сегодняшний день на учете состоят 6990 человек, 5251 из них ожидают получение жилого помещения.

Сертификат на покупку жилья – новая для Саратовской области мера поддержки. Так у детей-сирот старше 25 лет появилась возможность получить жилье. Для его покупки можно использовать материнский капитал, заемные и личные средства.

В конце встречи 28 детей-сирот получили долгожданные сертификаты. К сожалению, многим из них пришлось ждать больше пяти лет по различным причинам. За это Роман Бусаргин извинился перед сиротами от лица Правительства области. В этом году планируется обеспечить жильем порядка 1450 детей-сирот.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.