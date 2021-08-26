Николай Панков: в Юбилейном поселке появился межсезонный спортивный комплекс

Николай Панков

Николай Панков побывал в новом физкультурно-оздоровительном комплексе в Юбилейном поселке. Там молодые спортсмены провели открытую тренировку по мини-футболу.

Играли команда «Волга», команды поселков Солнечный, Юбилейный. А также Медико-биологического лицея.

- Борьба идет не на шутку, видна хорошая подготовка спортсменов, - отметил Николай Панков.

Юные спортсмены

На данный момент спорткомплекс полностью укомплектован: есть тренажёры, беговые дорожки, игровые площадки, крытая трибуна для болельщиков. Посещение будет бесплатным и открытым с утра до позднего вечера (есть соответствующее освещение).

Николай Панков пообщался со спортсменами, тренерами и родителями. По его словам, в Юбилейном появился спортивный кластер, функционирующий в любое время года. Можно заниматься различными видами спорта, как индивидуальными, так и командными. В том числе, легкой атлетикой, бегом, прыжками, волейболом, баскетболом. Зимой будет каток. Рядом находится ФОК «Юбилейный», где работает бассейн, а также народный фитнес-парк с различными тренажерами.

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