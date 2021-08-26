Вячеслав Володин о подрядчике на стадионе в Ртищеве: «Близко их не подпускайте к объектам»

Вячеслав Володин осмотрел ход реконструкции стадиона в Ртищеве
Вячеслав Володин посетил Саратовскую область с рабочей поездкой и осмотрел ход реконструкции стадиона в Ртищеве. Подрядчик, производящий работы, был подвергнут критике спикера Госдумы.
Вячеслав Володин напомнил, что выполняющее работы ООО «Наследие» уже не сдало объекты в установленные сроки в Петровске. Сумма контракта с ООО «Наследие» в Ртищеве составляет 47 млн рублей. Этот же подрядчик работает и в Калининске. Работы должны быть закончены до ноября.
- Готовность спортобъекта всего 20 процентов, — отметил Вячеслав Володин и призвал больше не допускать на столь важные проекты этого подрядчика, так как у него нет своих оборотных средств, а работы не сдаются в срок. Спикер Госдумы предложил на стадион приглашать подрядчиков, которые должны сдать аналогичные спортобъекты в Балтае, Базарном Карабулаке, Новых Бурасах, Жасминке и Соколовом.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.