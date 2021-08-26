Выжившей в аварии под Вольском маленькой девочке из Екатеринбурга потребуется пластическая операция

Трехлетней девочке из Екатеринбурга, которая пострадала в ДТП под Вольском Саратовской области потребуется пластическая операция. Об этом пишет портал «Е1.РУ».

Напомним, 20 августа в регионе произошла страшная авария. Легковое авто сначала врезалось в КамАЗ, а после было снесено самосвалом Volvo. Погибли все, кто был в машине, кроме маленькой девочки. Позднее выяснилось, что умерла свердловская начальница отдела ведения реестра Министерства по управлению государственным имуществом Галина Пухачева, её супруг Станислав, пожилая мать и двое сыновей. Вчера, 25 августа, выжившую девочку на самолете доставили на Родину.

Врачи обследовали ребенка. По их данным, у девочки обожжены 20% тела, ожоги третьей и четвертой степеней.

- Сейчас у нее развивается ожоговая болезнь, с которой нужно справиться в первую очередь, - цитирует издание медиков. Ребенку удалят нежизнеспособные ткани, а в будущем проведут пластическую и косметические операции.

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