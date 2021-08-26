На новой спортивной площадке у ФОК Юбилейный прошли первые тренировки футболистов

Ребята провели открытую тренировку

На открытой площадке, которая построена в поселке Юбилейный сегодня, 26 августа, ребята из Солнечного, Заводского района и Юбилейного провели открытую тренировку. Сразу четыре команды юных футболистов 2007-2008 годов сыграли тренировочные матчи.

ФОК Юбилейный

Среди зрителей, для которых построена небольшая трибуна, - родственники игроков, у кромки поля - тренеры и директора спортшкол. Никаких торжественных открытий, открытая площадка, где можно использовать рать в футбол, стритбол, есть беговые дорожки, а зимой она будет превращаться в хоккейную площадку, сразу начала принимать спортсменов и любителей активного отдыха. Все работы, необходимые для комфортных и безопасных занятий спортом уже завершены.

- Все здесь должно быть бесплатно это главное, никаких плат ни с детей ни со взрослых, - отметил в разговоре с родителями юных футболистов депутат Николай Панков, который заехал на открытую тренировку.

Николай Панков

- Не сгоняют, когда время заканчивается, нет очереди, это главное, - подтвердили родители.

- Как вам площадка, поле? - спросил Панков у молодежи, вышедшей с поля после свистка судьи.

- Прикольно! Немного скользко, но привыкаем, - отдышавшись сообщили футболисты, попробовавшие новый искусственный всепогодный газон.

Команды юных футболистов сыграли тренировочные матчи

Сегодня они уже приняли местных спортсменов.Необходимость строительства этого спорткомплекса депутат Госдумы Николай Панков обсуждал ранее с жителями. Аналогичные спортивные объекты построены в Вольске и Пугачеве.

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