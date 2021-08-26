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Общество26 августа 2021 14:13

На новой спортивной площадке у ФОК Юбилейный прошли первые тренировки футболистов

Александр Уриевский
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Ребята провели открытую тренировку

Ребята провели открытую тренировку

На открытой площадке, которая построена в поселке Юбилейный сегодня, 26 августа, ребята из Солнечного, Заводского района и Юбилейного провели открытую тренировку. Сразу четыре команды юных футболистов 2007-2008 годов сыграли тренировочные матчи.

ФОК Юбилейный

ФОК Юбилейный

Среди зрителей, для которых построена небольшая трибуна, - родственники игроков, у кромки поля - тренеры и директора спортшкол. Никаких торжественных открытий, открытая площадка, где можно использовать рать в футбол, стритбол, есть беговые дорожки, а зимой она будет превращаться в хоккейную площадку, сразу начала принимать спортсменов и любителей активного отдыха. Все работы, необходимые для комфортных и безопасных занятий спортом уже завершены.

- Все здесь должно быть бесплатно это главное, никаких плат ни с детей ни со взрослых, - отметил в разговоре с родителями юных футболистов депутат Николай Панков, который заехал на открытую тренировку.

Николай Панков

Николай Панков

- Не сгоняют, когда время заканчивается, нет очереди, это главное, - подтвердили родители.

- Как вам площадка, поле? - спросил Панков у молодежи, вышедшей с поля после свистка судьи.

- Прикольно! Немного скользко, но привыкаем, - отдышавшись сообщили футболисты, попробовавшие новый искусственный всепогодный газон.

Команды юных футболистов сыграли тренировочные матчи

Команды юных футболистов сыграли тренировочные матчи

Сегодня они уже приняли местных спортсменов.Необходимость строительства этого спорткомплекса депутат Госдумы Николай Панков обсуждал ранее с жителями. Аналогичные спортивные объекты построены в Вольске и Пугачеве.

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