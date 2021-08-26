Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 августа 2021 13:40

Два поселка в Саратове остались без воды до вечера

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 26 августа, два поселка в Саратове остались без воды до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла по адресу: ул. Соколовогорская, 10а. На время проведения работ прекращено холодное водоснабжение абонентов посеплках Соколовогорский и Новосоколовогорский. Восстановить подачу воды планируется к 20:00.

Напомним, это уже не первое отключение воды в районе. В июле там уже проводился ремонт труб.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.