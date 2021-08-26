Сегодня, 26 августа, два поселка в Саратове остались без воды до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла по адресу: ул. Соколовогорская, 10а. На время проведения работ прекращено холодное водоснабжение абонентов посеплках Соколовогорский и Новосоколовогорский. Восстановить подачу воды планируется к 20:00.

Напомним, это уже не первое отключение воды в районе. В июле там уже проводился ремонт труб.

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