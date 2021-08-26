Химчистка «Ласка» загорелась в Энгельсе

Горели вещи в сушильном помещении

Вчера, 25 августа, в Энгельсе произошел пожар в химчистке, о чем сообщили в ГУ МЧС региона.

Сообщение о возгорании поступило в 20:46 м из дома в Восточном переулке. Пожар произошел в химчистке «Ласка». Горели вещи в сушильном помещении на площади три квадратных метра.

По предварительным данным, пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. На тушение выезжали два пожарных расчета.

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