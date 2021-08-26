В Саратове в день кино наградили лучших

Замминистра культуры Светлана Каляева
В Саратове 26 августа прошла церемония награждения работников киноиндустрии
Светлана Каляева замминистра поздравила саратовских работников киноиндустрии с профессиональным праздником - Днём российского кино.
Церемония награждения работников киноиндустрии
Торжественная церемония прошла в зале кинотеатра Happy-cinema.
- Здорово, что встречаемся очно, а не дистанционно, как последние полтора года.
От были тяжёлыми для всех нас.
Хочу вас поздравить и пожелать вам удачи и творческого роста, сказала замминистра.
Каляева отметила, что Саратовская область заняла третье место в России по количеству зрителей в кинозалах.
В зале кинотеатра Happy-cinema
И напомнила, что этому немало способствовали 185 млн рублей по нацпроекту "Культура" были направлены на модернизацию кинозалов.
Приз и денежную премию в 50 тысяч рублей как лучший кинозал получил отдел по делам кино социально-культурного объединения Озинского района.
На церемонии благодарственное письмо от министерства культуры было вручено холдингу "Волга-медиа" за активное сотрудничество по продвижению кино в Саратовской области.
Прошел День российского кино
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