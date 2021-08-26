От коронавируса в Саратовской области за день погибли еще 20 человек

За прошедшие сутки от коронавируса в Саратовской области скончались ещё 20 человек. Статистику обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- Скончались девять женщин и одиннадцать мужчин в возрасте от 49 до 89 лет, - сообщили в региональном минздраве.

Всего на 26 августа в регионе от COVID-19 умерли 2 225 пациентов.

Напомним, за минувший день коронавирусом заразились 245 саратовцев.

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