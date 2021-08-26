Роман Бусаргин обсудил создание трех сельскохозяйственных комплексов с инвесторами

Сегодня, 26 августа, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал об итогах встречи с инвесторами, которые хотят реализовать в регионе несколько крупных проектов.

Основной темой стали услуги по перевозке сельскохозяйственных культур автомобильным и железнодорожным транспортом.

Новые элеваторные комплексы появятся в трех районах

Планируется создание современных элеваторных комплексов в трех районах области: Петровском, Краснопартизанском и Аркадакском, где такой комплекс уже работает. В одном комплексе можно хранить до 45-50 тысяч тонн продукции.

Сейчас идет распределение земельных участков под строительство.

Фото: Р. Бусаргин. Новости и комментарии

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