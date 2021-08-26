«Нива» провалилась в асфальт в одном из дворов Саратова

Автомобиль "Нива" провалился в асфальт в саратовском дворе. Сегодня, 26 августа, фото с места событий появилось ВКонтакте.

Пользователь с ником Рамиль Рахматулин опубликовал снимок в паблике Саратов онлайн.

- В Саратове в районе Пентагона, во дворе дома по адресу Малая Горная, 41/54 автомобиль Нива провалился в асфальт из-за аварийного состояния дорожного полотна. Дороги внутридомовых территорий давно требуют ремонта, — отметил саратовец.

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