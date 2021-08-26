Саратовец заснял горящий КамАЗ на выезде из города

Горит КамАЗ

Сегодня, 26 августа, в группе Саратов онлайн появилось видео с горящим КамАЗом. Автор записи утверждает, что заснял ЧП на выезде из Саратова, на трассе в сторону Волгограда.

- После заправки ТНК, где поворот на Кумыску, - пишет автор публикации. На видео грузовой КамАЗ, кабина которого полностью охвачена огнем.

Как пояснили в ГУ МЧС, инцидент произошел вчера в 16:10. На пульт дежурного поступил сигнал о загорании автомобиля КАМАЗ 5511 на Ново-Астраханском шоссе в Заводском районе. Горела кабина на площади пять квадратных метров. На тушение выезжал 1 пожарный расчет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.