В двух районах Саратова до вечера отключили холодную воду

Сегодня, 26 августа, в двух районах Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщают «Концессии водоснабжения».
В Заводском районе для работ на Тульской, 7 ограничили холодное водоснабжение для жителей нечетных домов на этой улице с первого по 49-й. Также «КВС» уточняют, что в связи с работами открыт пожарный гидрант возле дома №17 – течь по этом адресу не является аварией.
А в Октябрьском районе для ремонта водопровода на 7-м Интернациональном проезде отключили воду абонентам в квадрате улиц Дегтярная пл. - Дегтярная - 7й Дегтярный пр. - 3-я Дегтярная.
По обоим отключениям вернуть воду обещают к 6 вечера.
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