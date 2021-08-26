Коммунальщиков Саратова оштрафовали за затягивание раскопок в городе

Вчера, 25 августа, ПАО «Т Плюс» ООО «КВС» и ЗАО «СПГЭС» были привлечены к ответственности за нарушение сроков проведения земляных работ. В Саратове прошло заседание административной комиссии.

К ответственности было привлечено семь юридических лиц. В частности к ответственности привлечены ООО «КВС» и ЗАО «СПГЭС» за затягивание срока земляных работ и то, что улицы после них вовремя не привели в надлежащее состояние. Компании оштрафованы 80 тысяч рублей и 120 тысяч рублей соответственно. ПАО «Т Плюс» за аналогичные нарушения оштрафовано на 120 тысяч рублей.

Всего на заседании было рассмотрено 307 дел. Десять юридических лиц понесли ответственность за то, что не убрали нарушающие нормы благоустройства объявления и надписи. Проступки 171 физического лица касаются незаконной торговли и установки объявлений, сброса мусора, парковки на газоне, купания в неустановленных местах.

Сумма наложенных штрафов за комиссию составила более 500 тысяч рублей.

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