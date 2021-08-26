По поручению Володина облпрокуратура проверит клиники Петровска

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко инициировал проверку системы здравоохранения в Петровском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Напомним, недавно Петровск посетил спикер ГД Вячеслав Володин. Оказалось, что главврач местной больницы направляет пациентов на анализы в свою частную клинику, в то время как государственное медучреждение пребывает в плачевом состоянии. Тогда политик раскритиковал ситуацию и призвал считать свои слова обращением в прокуратуру.

Прокуратура выяснила, что местным жителям приходится обращаться в платные клиники даже для того, чтобы сделать анализы, предусмотренные ОМС. А причиной этого является несоответствие материально-технического состояния районной больницы нормативным требованиям и отсутствие квалифицированного медперсонала – штат не укомплектован.

Также в медучреждении не обеспечили безопасные условия оказания помощи, регулярно нарушали противопожарное и санитарно-эпидемиологическое законодательства.

При этом всём на протяжении многих лет руководство больницы игнорировало возможность подать заявку на модернизацию медучреждения. Нарушения оставлял без внимания и региональный минздрав.

- Прокуратурой области будет проверена законность размещения частного лечебного учреждения в здании бывшего туберкулезного диспансера, а также источников финансирования ремонта здания и закупки медицинского оборудования, - говорится в сообщении надзорного органа.

После проверки действиям должностных лиц петровской больницы дадут оценку на предмет наличия признаков преступления.

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