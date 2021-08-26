Житель Ртищева упал во время ремонта крыши и умер

Фото: СУ СК по Саратовской области

Найден мертвым 45-летний мужчина из Ртищева: он ремонтировал крышу и упал. СУ СК по Саратовской области сообщает о проведении проверки.

По предварительным данным, вчера вечером, 25 августа, 45-летний житель Ртищева был у себя во дворе на улице Красная. Вместе с приятелем он ремонтировал крышу. Хозяин дома стал забираться по лестнице на крышу, но в этот момент его приятель услышал крики и звук падения. Подбежав к другу, он увидел, что тот без сознания. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть мужчины.

Сейчас следователи СК проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Точную причину смерти мужчины установят эксперты.

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