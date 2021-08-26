В Саратове изменили шесть маршрутов общественного транспорта

В Саратове меняют маршруты пяти автобусов и одного троллейбуса. Постановление подписал мэр Михаил Исаев.

Напомним, намедни маршрут троллейбуса №10 продлили до Солнечного-2.

Теперь троллейбус №5а будет проходить по улицам: Буровая, Панфилова, проспекту 50 лет Октября, Большая Горная, Астраханская, Московская, Чапаева, Ильинская площадь, а разворачиваться на перекрестке Чапаева и Шелковичной.

Автобус №8а отныне будет ехать не от Академика Антонова через Блинова, а по Чехова, Антонова и Топольчанской.

Маршрутка №21 не будет идти от перекрестка Орджоникидзе и проспекта Энтузиастов до перекрестка Пензенской и дороги к 34-й гимназии. Теперь она будет ехать по Орджоникидзе, Плякина, Левина и дороге, идущей от гимназии № 34 до Пензенской.

30-й маршрут продлевают до Кузнецова – по Лисина, Еремина и проспекту Героев Отечества.

31-я будет идти по Менякина, а 80-ю продлят до гипермаркета «Магнит» на Блинова.

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