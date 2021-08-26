Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 245 человек

За прошедший день в Саратовской области нашли 245 новых случаев коронавируса. Всего на 26 августа в регионе заразились 79 613 человек.

Выписали с начала пандемии 73 802 пациента, за сутки – 228.

В Саратове нашли 97 новых случаев, в Энгельсском районе – 30, а в Балаковском – 12.

Среди заболевших 18 детей до шести лет, девять – от семи до 14, 12 подростков 15-19-ти и 67 человек старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 90 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 семеро саратовцев.

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