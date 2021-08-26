В Саратовскую область возвращается дневная жара

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 26 августа.

В регионе облачность переменная. Ветер веет с Северо-востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы – до 14 м/с. Термометры в течение дня покажут от 22 до 27 градусов тепла, в Левобережье местами до +32°С.

Ночью температура воздуха будет колебаться в промежутке от 12 до 17 градусов выше нуля, в пониженных местах – до +7°С.

В Саратове сейчас +14°С. К 10 утра обещают +21°С. Максимально воздух прогреется до +28°С. К ночи температура понизится до +15°С. Ветер северо-восточный – от 3 до 4 метров в секунду, редкие порывы – до 9 м/с. Малооблачно.

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