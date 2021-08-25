Путин подписал указ о награждении двух жителей Саратовской области

24 августа Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами двух саратовцев.

Так, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила мастер дорожного Пугачевской дистанции пути Приволжской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги» Клавдия Седловская.

А руководитель саратовского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» Александр Самойлов «за заслуги в укреплении минерально-сырьевой базы РФ и многолетнюю добросовестную работу» получил звание Заслуженного геолога России.

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