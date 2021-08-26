Саратовский минздрав заявил о кардинальных изменениях в детской службе

Фото Дмитрия Владимирова

На прошедшей вчера, 25 августа, в пресс-центре «КП-Саратов» встрече с министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал об обновлениях в детских медучреждениях региона.

Так, в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Здравоохранение» в детские поликлиники и отделения больниц поставили 171 единицу диагностического оборудования, для создания комфортных условий пациентам в 28 медорганизациях отремонтировали регистратуры и холлы.

А в следующем году начнется реконструкция «старого» корпуса Саратовской областной детской клинической больницы.

- Мы кардинально меняем детскую службу. Может, не так быстро, как хотелось бы, но стараемся, возводя новые детские поликлиники. Так, например, в Солнечном [поселок в Саратове] запустим современную детскую поликлинику с новейшим оборудованием.

Также мы планируем объединение поликлиник. Но одного объединения недостаточно, нужна правильная маршрутизация, правильное распределение кадров, так как очень многие детские поликлиники сейчас испытывают дефицит в неврологах, окулистах… Ни одна поликлиника не должна быть без детских неврологов, детских кардиологов, ортопедов – все специальности будут представлены. Может быть, не в таком объеме, в котором хотелось бы сразу, - рассказал Костин.

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