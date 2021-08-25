Саратовский минздрав обеспечит жителей региона необходимым количеством процедур ЭКО

Олег Костин. Фото Дмитрия Владимирова

На прошедшей сегодня, 25 августа, в пресс-центре «КП-Саратов» встрече с министром здравоохранения Саратовской области Олегом Костиным поднимался вопрос экстракорпорального оплодотворения.

В рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Демография» саратовцы имеют возможность сделать ЭКО по полису ОМС. Костин рассказал, как именно можно получить услугу и существует ли на неё очередь:

- Стараемся, чтобы этой очереди не было. Все, кто хочет воспользоваться, могут обращаться непосредственно в министерство здравоохранения или непосредственно в перинатальный центр. Будем выделять столько процедур, сколько надо, потому что дети в нашей области должны рождаться. Мы должны перейти так называемый «крест», когда умирают больше, чем рождаются.

Стоимость ЭКО в частных клиниках, согласно данным из открытых источников, составляет около 150 тысяч рублей. Саратовцы могут бесплатно провести эту процедуру.

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